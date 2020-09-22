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Источник: Суарес пытался получить итальянское гражданство мошенническим путем

12:48
Луис Суарес. Фото ФК «Барселона».
Луис Суарес. Фото ФК «Барселона».
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путем, утверждает La Repubblica.

Футболисту было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации источника, уругваец знал темы теста еще до начала экзамена. Они были отправлены игроку заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование.

В итоге «Ювентус» перешел к кандидатуре Альваро Мораты, уже выступавшего за «бьянконери» ранее. «Атлетико» отдаст в аренду 27-летнего форварда и освободит место как раз под Суареса.

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