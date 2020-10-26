Источник: совет директоров «Барселоны» оставил Бартомеу президентом

Жозеп Бартомеу останется президентом «Барселоны», сообщает Football Espana. Сегодня состоялось заседание совета директоров клуба, на котором было решено не увольнять Бартомеу, однако при этом ему был вынесен вотум недоверия.

Бартомеу в 2003-2005 году входил в совет директоров «Барсы», с 2010 по 2014-й занимал пост вице-президента при Сандро Росселе, а с 2014-го занял пост президента после отставки Росселя на фоне налогового скандала.

По информации СМИ, у Бартомеу конфликт с капитаном и лидером «Барсы» Лионелем Месси, из-за которого аргентинец едва не ушел минувшим летом в «Манчестер Сити».