Источник: "Реал" пообещал Зидану большие деньги на новичков

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан должен уже в ближайшие часы вернуться на этот пост, который оставил после окончания минувшего сезона. Журналист RMC Фред Эрмель, который близок к окружению руководства мадридского клуба, рассказал, что "Реал" дал большие обещания Зидану, чтобы убедить его вернуться.

– У Переса невероятная сила убеждения, – сказал Эрмель. – В эти выходные были срезаны определенные углы. Президент пообещал большие вложения в новичков ближайшим летом. "Реалу" нужно остаться в первой четверке, чтобы обеспечить участие в Лиге чемпионов. Также Зидану пообещали дать свободу в определении того, с кем нужно расстаться. Это еще не официально. Состоится заседание совета директоров. Но презентация тренера может пройти сегодня вечером, а завтра Зидан уже будет тренировать команду.