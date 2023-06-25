Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:22

Источник: Гризманн не собирается уходить из «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается уходить из мадридского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, форварду нравятся условия в испанской команде, он не покинет ее в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагал «матрасникам» 25 миллионов евро за француза.

Действующий контракт 32-летнего Гризманна с «Атлетико» истекает 30 июня 2023 года.

В сезона-2022/23 он забил 16 голов и сделал 19 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агенты Гризманна встретились с представителями «Аль-Насра» — клуб может предложить 25 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
19
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 00:00
Альмерия – Р. Вальекано
 - : -
13.08 00:00
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 00:00
Атлетико – Гранада
 - : -
13.08 00:00
Кадис – Алавес
 - : -
13.08 00:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 00:00
Хетафе – Барселона
 - : -
13.08 00:00
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
13.08 00:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
13.08 00:00
Севилья – Валенсия
 - : -
13.08 00:00
Вильярреал – Бетис
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости