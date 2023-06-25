Источник: Гризманн не собирается уходить из «Атлетико»
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается уходить из мадридского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, форварду нравятся условия в испанской команде, он не покинет ее в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагал «матрасникам» 25 миллионов евро за француза.
Действующий контракт 32-летнего Гризманна с «Атлетико» истекает 30 июня 2023 года.
В сезона-2022/23 он забил 16 голов и сделал 19 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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15
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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