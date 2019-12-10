Источник: «Барселона» попытается зимой купить у «Интера» Лаутаро Мартинеса и Сенси

«Барселона» в зимнее трансферное окно хочет купить двух игроков «Интера» Лаутаро Мартинеса и Стефано Сенси, сообщает Daily Express.

По сведениям источника, в трансферах 22-летнего аргентинца и 24-летнего итальянца заинтересован технический секретарь клуба Эрик Абидаль.

В текущем сезоне Лаутаро провел 15 матчей в серии А, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. Сенси в 7 встречах забил 3 гола и сделал 3 ассиста.