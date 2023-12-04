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Сегодня, 22:45

Испанский журналист: «Захарян продолжает процесс адаптации к «Реал Сосьедад», но с каждым днем выглядит лучше»

Алина Савинова
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Испанский радиоведущий и журналист Иньиго Таберна рассказал об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«В «Реале Сосьедад» к Захаряну относятся очень хорошо. Можно сказать, что он понемногу адаптируется. На днях против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов он провел свою лучшую игру с тех пор, как выступает за клуб. Он имеет возможность играть как в центре, так и на фланге. В центре он занимает свою лучшую позицию. В субботу он снова играл на фланге, и там ему сложнее. Иманоль Альгуасиль дает ему много минут в последних нескольких играх. Он продолжает процесс адаптации к городу и команде, но с каждым днем выглядит лучше. Обратная замена? Не сказать, что это какое-то наказание от тренерского штаба. Он рано вышел на поле из-за травмы Барренечеа и отыграл почти всю игру», — цитирует журналиста Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе этого года. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029-го. Всего 20-летний россиянин провел 13 матчей за новую команду, в которых не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 26 очков за 15 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/ispanskii-zhurnalist-zakharyan-prodolzhaet-process-adaptacii-k-komande-no-s-kazhdym-dnyom-vyglyadit-luchshe-312029/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
17
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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38 тур
1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 2 : 1
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 1 : 1
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 0 : 0
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 0 : 0
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 1
3.12 23:00
Барселона – Атлетико
 1 : 0
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Хетафе

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Вильярреал

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