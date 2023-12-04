Испанский журналист: «Захарян продолжает процесс адаптации к «Реал Сосьедад», но с каждым днем выглядит лучше»
Испанский радиоведущий и журналист Иньиго Таберна рассказал об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«В «Реале Сосьедад» к Захаряну относятся очень хорошо. Можно сказать, что он понемногу адаптируется. На днях против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов он провел свою лучшую игру с тех пор, как выступает за клуб. Он имеет возможность играть как в центре, так и на фланге. В центре он занимает свою лучшую позицию. В субботу он снова играл на фланге, и там ему сложнее. Иманоль Альгуасиль дает ему много минут в последних нескольких играх. Он продолжает процесс адаптации к городу и команде, но с каждым днем выглядит лучше. Обратная замена? Не сказать, что это какое-то наказание от тренерского штаба. Он рано вышел на поле из-за травмы Барренечеа и отыграл почти всю игру», — цитирует журналиста Metaratings.ru.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе этого года. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029-го. Всего 20-летний россиянин провел 13 матчей за новую команду, в которых не отметился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 26 очков за 15 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|33-9
|38
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Барселона
|15
|10
|4
|1
|28-14
|34
|
4
|Атлетико
|14
|10
|1
|3
|30-13
|31
|
5
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
6
|Р. Сосьедад
|15
|7
|5
|3
|26-18
|26
|
7
|Бетис
|15
|6
|7
|2
|18-16
|25
|
8
|Лас-Пальмас
|15
|6
|3
|6
|13-13
|21
|
9
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|
10
|Хетафе
|15
|4
|7
|4
|17-20
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Вильярреал
|15
|4
|4
|7
|22-26
|16
|
13
|Алавес
|15
|4
|4
|7
|14-19
|16
|
14
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
15
|Севилья
|14
|2
|7
|5
|20-20
|13
|
16
|Мальорка
|15
|1
|8
|6
|13-20
|11
|
17
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|11-21
|11
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|15
|0
|4
|11
|16-37
|4
|1.12
|23:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|2 : 0
|2.12
|16:00
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|2.12
|18:15
|
Атлетик – Р. Вальекано
|4 : 0
|2.12
|20:30
|
Реал – Гранада
|2 : 0
|2.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 1
|3.12
|16:00
|
Мальорка – Алавес
|0 : 0
|3.12
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|0 : 0
|3.12
|20:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 1
|3.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|1 : 0
|4.12
|23:00
|
Сельта – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|11
|1
|0
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|14
|1
|5