Иско извинился за то, что поехал на матч с "Аяксом" отдельно от команды

Полузащитник "Реала" Иско извинился перед партнерами по команде за то, что отказался ехать в автобусе вместе с ними на игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом", информирует Marca. Напомним, что 26-летний футболист узнал, что не попал в заявку на игру и покинул базу клуба на машине отдельно от всех.

Игроки мадридского клуба были крайне недовольны произошедшим, особенно капитан Серхио Рамос. Теперь Иско признал свою ошибку и извинился перед одноклубниками. Он объяснил свое поведение сложными отношениями с главным тренером Сантьяго Солари.

5 марта, во вторник, "Реал" уступил "Аяксу" (1:4) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. По информации СМИ, Солари останется в "Реале" до конца текущего сезона.

"Галактикос" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 48 очками. Ранее "Реал" вылетел из Кубка Испании, уступив в полуфинале двухматчевого противостояния "Барселоне" (общий счет – 1:4).

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