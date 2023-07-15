Гюндоган: «Быть в «Барселоне» — это мечта, ставшая явью»
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал переход в каталонский клуб в качестве свободного агента.
«Я очень рад наконец оказаться в «Барселоне». Хочу провести отличный сезон и с нетерпением жду первой игры. Быть в «Барселоне» — это мечта, ставшая явью. Помню, когда был маленьким, смотрел матчи «Барсы» Райкарда и Гвардиолы. Я фанат этой команды, всегда внимательно за ней следил и горжусь тем, что буду ее частью.
Ожидаю, что мы будем играть в хороший футбол. Думаю, у команды большой потенциал, тут есть очень молодые футболисты, и я верю, что мой опыт может помочь им выйти на новый уровень. Основа заложена, потенциал есть — остается только реализовать его в новом сезоне. Вот почему я приехал и намерен усердно и страстно работать», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.
32-летний футболист заключил соглашение до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.
Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с «горожанами» он завоевал 15 трофеев. В минувшем сезоне футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.
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|И
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|+/-
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0-0
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3
|Атлетико
|0
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|0-0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Бетис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -