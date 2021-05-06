Игроки «Реала» считают, что Зидан покинет клуб этим летом

Игроки «Реала» считают, что по окончании сезона главный тренер команды Зинедин Зидан покинет клуб, сообщает Goal.

По данным источника, в клубе уверены, что французский специалист устал от напряженного календаря и критики СМИ. Кроме того, некоторые игроки не поддерживают Зидана, так как недовольны своими ролями в «Реале».

После 34 туров ла лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 74 очка. Отставание от «Атлетико» — 2 очка.

Мадридский клуб не смог выйти в финал Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей в полуфинале «Челси».