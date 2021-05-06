Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Игроки «Реала» считают, что Зидан покинет клуб этим летом

19:54
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
Теги:

Игроки «Реала» считают, что по окончании сезона главный тренер команды Зинедин Зидан покинет клуб, сообщает Goal.

По данным источника, в клубе уверены, что французский специалист устал от напряженного календаря и критики СМИ. Кроме того, некоторые игроки не поддерживают Зидана, так как недовольны своими ролями в «Реале».

После 34 туров ла лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 74 очка. Отставание от «Атлетико» — 2 очка.

Мадридский клуб не смог выйти в финал Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей в полуфинале «Челси».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Источник: по матчу «Арсенал» — «Спартак» могут возбудить уголовные дела
Представитель Бузовой рассказал о ее состоянии после операции
Бузова записала первое видео после операции
Погибшая на Урале бьюти-блогер имела долги перед 19 банками

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд