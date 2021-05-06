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Стали известны трансферные цели «Реала»

17:12
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Стало известно, с кем «Реал» готов расстаться в ближайшее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, мадридцы готовы рассмотреть предложения по Иско, Марсело, Одриосоле, Йовичу, Мариано и Себальосу. Руководство команды хочет разгрузить зарплатную ведомость, продав кого-то из этих игроков.

Также «Реал» хочет приобрести этим летом Давида Алабу, который может перейти в команду бесплатно. В клубе рассматривают покупку Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда, Эдуарда Кавамингу, Пау Торреса и Жюль Кунде.

После 34 туров ла лиги «Реал» набрал 74 балла и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. Отставания от лидирующего «Атлетико» — 2 балла. «Барселона» набрала также 74 балла и заняла 3-е место.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/

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