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Прокуратура Испании просит 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса

Руслан Минаев
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Луис Рубиалес.
Фото Global Look Press

Прокуратура Испании запросила два с половиной года тюрьмы для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо, сообщает ABC.

Также обвинение настаивает на компенсации в размере 100 тысяч евро, которые спортивный функционер должен выплатить пострадавшей. Помимо этого, прокуратура хочет запретить Рубиалесу приближаться к Эрмосо на расстоянии ближе 200 метров в течение четырех лет.

20 марта сообщалось, что прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса. Документ выдан в рамках расследования, связанного с предполагаемыми незаконными контрактами за последние пять лет.

20 августа 2023 года женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку победившей сборной Дженнифер Эрмосо.

Позже Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 м. После этого инцидента ФИФА отстранила специалиста от работы на три года, сам Рубиалес подал в отставку.

Источник: ABC
Футбол
Луис Рубиалес
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 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
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 Валенсия 28 11 7 10 32-32 40
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 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
10
 Хетафе 29 9 11 9 37-42 38
11
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
12
 Осасуна 29 10 6 13 33-43 36
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
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 Мальорка 29 6 12 11 25-35 30
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 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
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 Севилья 29 6 10 13 36-44 28
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 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
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 Гранада 28 2 8 18 30-58 14
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 Альмерия 29 1 10 18 28-57 13
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