Хосеп Мария Бартомеу: «Мы говорим с Месси. Его будущее в «Барселоне»
13 июля 2020, 16:31
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что капитан команды Лионель Месси не собирается ее покидать.
— Мы говорили с Месси, говорим и будем говорить, — цитирует официальный сайт «Барселоны» Бартомеу. — Он лучший игрок в истории футбола, впереди у него много лет, он в отличной форме. Не сомневаюсь, что он останется в «Барсе». Его будущее здесь и в футболе, и после футбола.
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