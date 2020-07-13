Хосеп Мария Бартомеу: «Мы говорим с Месси. Его будущее в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что капитан команды Лионель Месси не собирается ее покидать.

— Мы говорили с Месси, говорим и будем говорить, — цитирует официальный сайт «Барселоны» Бартомеу. — Он лучший игрок в истории футбола, впереди у него много лет, он в отличной форме. Не сомневаюсь, что он останется в «Барсе». Его будущее здесь и в футболе, и после футбола.