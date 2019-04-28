Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу после завоевания командой 26-го чемпионского титула отметил, что каталонцы не будут бурно праздновать победу. По словам главы клуба, перед командой стоит цель сделать требл - завоевать три трофея.

В среду, 1 мая, "Барса" сыграет с "Ливерпулем" в полуфинале Лиги чемпионов. Также команда вышла в финал Кубка Испании, где встретится с "Валенсией" 25 мая.

- Мы очень спокойно будем отмечать победу в чемпионате. Впереди еще больший вызов - Лига чемпионов, - заявил Бартомеу испанским СМИ. - Наша цель - требл, но будет непросто. Месси? Когда он на поле, то всегда что-то выдает. Это футбольная магия.