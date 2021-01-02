«Вальядолид» с минимальным счетом одолел «Хетафе» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Гости взяли верх со счетом 1:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

17-й тур

«Хетафе» — «Вальядолид» — 0:1 (0:1)

Гол: Вайссман, 37.

«Хетафе»: Яньес, Ньом (Портильо, 46), Суарес, Даконам, Кабако, Оливера (Финн, 81), Максимович (Тимор, 66), Арамбарри, Кукурелья, Анхель, Мата.

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Эль-Ямик, Л.Перес, Меса (Санчес, 89), Сан Эметерио, Э.Перес (Алькарас, 84), Жоау Филипе (Оскар Плано, 72), Вилья (Эрвиас, 72), Вайссман (Гвардьола, 84).

Предупреждения: Даконам, 59. Кабако, 71. Суарес, 73. Л.Перес, 85. Алькарас, 87.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

2 января. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».