«Хетафе» и «Валенсия» сыграли вничью, арбитр показал 11 желтых карточек

«Хетафе» и «Валенсия» голов не забили

«Хетафе» и «Валенсия» в матче 28-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 0:0.

Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес».

Отметим, что по ходу встречи было показано 11 желтых карточек. Обслуживал встречу арбитр

Гильермо Куадра.

«Валенсия» занимает девятое место в таблице чемпионата Испании. «Хетафе» — 15-й.