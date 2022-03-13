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Сегодня, 00:58

«Хетафе» и «Валенсия» сыграли вничью, арбитр показал 11 желтых карточек

«Хетафе» и «Валенсия» голов не забили
Роман Шишов
Корреспондент

«Хетафе» и «Валенсия» в матче 28-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 0:0.

Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес».

Отметим, что по ходу встречи было показано 11 желтых карточек. Обслуживал встречу арбитр
Гильермо Куадра.

«Валенсия» занимает девятое место в таблице чемпионата Испании. «Хетафе» — 15-й.

Испания. Лига 1. 28-й тур
12 мар, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:0
Валенсия
Хетафе
Сория Даконам Куэнка Оливера Суарес (Иглесиас, 68) Митрович Аленья (Вильяр, 79) Арамбарри (Оскар Родригес, 60) Максимович Энес Юнал Рамирес (Майораль, 68)
Валенсия
Мамардашвили Габриэл Паулиста Гильямон (Рачич, 90+1) Диакаби Альдерете Фулькье Васкес (Элдер Кошта, 90+1) Солер Гонсалу Гедеш (Маркос Андре, 90) Дуро (Гомес, 58) Хиль (Мориба, 76)
Предупреждения
Рамирес 39’, Аленья 49’, Майораль 73’, Максимович 90+2’, Оливера 90+4’  -  Альдерете 31’, Гильямон 82’, Мориба 87’, Фулькье 90+4’, Элдер Кошта 90+5’
Судьи
Фернандес (Испания)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
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Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

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Обе забьют - да

16%

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Тоттенхэм 2
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21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

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ФК Валенсия
ФК Хетафе
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«Вильярреал» с минимальным счетом переиграл «Сельту»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
4
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
7
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
14
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 - : -
13.03 20:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
13.03 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
14.03 23:00
Мальорка – Реал
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