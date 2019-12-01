«Хетафе» разгромил «Леванте» и обошел «Валенсию» Черышева

«Хетафе» разгромил «Леванте» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 4:0. Это позволило команде Пепе Бордаласа выйти на седьмое место в таблице ла лиги и обогнать «Валенсию», цвета которой защищает Денис Черышев.

Чемпионат Испании

Лига 1

15-й тур

«Хетафе» — «Леванте» — 4:0 (0:0)

Голы: Кабрера, 54 (1:0). Хорхе Молина, 60 — с пенальти (2:0). Анхель, 67 (3:0). Тимор, 78 (4:0).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Кабрера, Ньом (Кенеди, 73), Суарес, Кукурелья, Тимор, Максимович, Анхель, Хорхе Молина (Дуро, 79), Хасон (Портильо, 84).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Рохер, 68), Вукчевич (Пабло Мартинес, 82), Радойя, Барди, Моралес, Майораль (Леон, 68).

Предупреждения: Рочина, 39. Тимор, 40. Хасон, 48. Клерк, 52. Радойя, 77.

Судья: Эстрада Фернандес.

1 декабря. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».