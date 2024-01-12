«Хетафе» отказался продавать Майораля «Арсеналу» за 25 миллионов евро

«Хетафе» отказал «Арсеналу» в продаже нападающего Борхи Майораля за 25 миллионов евро, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, в клубе не хотят расставаться с лучшим бомбардиром команды. «Хетафе» готов отпустить игрока не менее чем за 45 миллионов евро.

На данный момент «Хетафе» занимает восьмое место в турнирной таблице ла лиги. В этом сезоне 26-летний испанец провел 19 матчей в чемпионате Испании, забил 12 голов и сделал 1 голевую передачу.