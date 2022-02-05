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Сегодня, 00:56

Дубль Энеса Юнала принес «Хетафе» победу над «Леванте»

Евгений Петров
Корреспондент

«Хетафе» обыграл «Леванте» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе победителей сделал Энес Юнал. Он отличился на первой и 29-й минутах. В концовке также забил Карлес Аленья.

«Хетафе» набрал 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. У «Леванте» 11 очков и последнее, 20-е место.

Испания. Лига 1. 23-й тур
04 февр, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
3:0
Леванте
Голы
Энес Юнал, 1 (1:0), Энес Юнал, 29 (2:0), Аленья, 90 (3:0)
Хетафе
Сория (Конде, 85 ) Куэнка Митрович Даконам Оливера (Оскар Родригес, 60 ) Максимович Арамбарри Аленья Суарес (Иглесиас, 85 ) Рамирес (Майораль, 46 ) Энес Юнал (Янкто, 69 )
Леванте
Фернандес Постиго Везу Дуарте (Касерес, 46) Клерк Радойя (Мальса, 81) Пепелу (Мелеро, 55) Бубиль (Сон, 55) Барди (Гомес, 67) Рохер Де Фрутос
Предупреждения
Арамбарри 56, Митрович 66, Суарес 76, Куэнка 90  -  Дуарте 17, Рохер 58, Сон 90
Судьи
Руис (Испания)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
ФК Леванте
ФК Хетафе
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Испании, 23-й тур: «Барселона» — «Атлетико», «Реал» — «Гранада» и другие матчи 23-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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