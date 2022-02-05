Дубль Энеса Юнала принес «Хетафе» победу над «Леванте»

«Хетафе» обыграл «Леванте» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе победителей сделал Энес Юнал. Он отличился на первой и 29-й минутах. В концовке также забил Карлес Аленья.

«Хетафе» набрал 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. У «Леванте» 11 очков и последнее, 20-е место.