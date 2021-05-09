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«Эйбар» обыграл «Хетафе» на последних минутах матча

16:58
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«Хетафе» проиграл «Эйбару» в матче 35-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1.

Единственный гол встречи с пенальти на 89-й минуте забил полузащитник гостей Хосе Луис Ресио.

В текущем сезоне «Хетафе» с 34 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Эйбара» 29 очков и команда занимает последнее место.

Чемпионат Испании. Лига 1

35-й тур

«Хетафе» — «Эйбар» — 0:1 (0:0)

Гол: Ресио, 89 — с пенальти.

«Хетафе»: Сория, Ньом (Аленья, 90), Суарес, Даконам (Шакла, 26), Оливера, Тимор, Максимович (Анхель, 90), Арамбарри, Кукурелья, Мата, Энес Унал (Чема, 78).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Корреа, Арбилья, Оливейра, Диоп, Экспосито (Ресио, 70), Атиенса, Кике Гарсия, Серхио Энрич, Хиль.

Предупреждения: Кике Гарсия, 40. Диоп, 67. Тимор, 82.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

9 мая. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

Хетафе — Эйбар

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