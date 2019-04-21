Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"

"Реал" разгромил "Атлетик" в матче 33-го тура чемпионата Испании - 3:0.

В составе победителей хет-трик оформил Карим Бензема.

"Реал" набрал 64 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетик", в активе которого 46 очков, идет на седьмой строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

33-й тур

"Реал" - "Атлетик" - 3:0 (0:0)

Голы: Бензема, 47 (1:0). Бензема, 76 (2:0). Бензема, 90 (3:0).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос (Иско, 70), Васкес (Бэйл, 70), Бензема, Асенсио (Диас, 84).

"Атлетик": Эррерин, Лекуэ, Альварес, Иньиго Мартинес, Берчиче, Сан-Хосе, Эчеварриа, Икер Муниаин, Рауль Гарсия (Адурис, 76), Иньяки Уильямс, Кордоба (Лопес, 76).

Предупреждения: Кордоба, 3. Берчиче, 15. Рауль Гарсия, 45. Иньиго Мартинес, 53. Кроос, 69. Навас, 82.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

21 апреля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

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