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Сегодня, 17:36

Хави заявил, что «Барселоне» впервые повезло на жеребьевке Кубка Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании.

«Нам впервые повезло в жеребьевке с тех пор, как я стал тренером «Барселоны». Но это нужно доказать на поле. На бумаге мы сильнее, но это лишь на бумаге. Бывало, что слабые соперники обыгрывали нас. Нужно показать отличную игру, чтобы пройти дальше», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» встретится с «Сеутой». Матч пройдет 18 января. Начало — в 23:00 по мск.

Ранее стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20230107/1001914781/xavi-sobre-ceuta-hemos-tenido-suerte-sorteo-primera-vez.html
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
18
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
19
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 9 2 1
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