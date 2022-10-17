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Хави взял на себя ответственность за поражение «Барселоны» от «Реала»

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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в матче 9-го тура ла лиги.

«У нас негативный цикл, но мы стараемся. У нас есть вера, самоуважение. Матч с «Реалом» был возможностью остаться лидерами, но мы уходим с пустыми руками. У нас были свои моменты, но мы ими не воспользовались, а «Реал» очень хорошо защищался. Я не думаю, что мы были плохи в первом тайме. Мы доминировали над Мадридом. У меня есть ощущение, что у нас были шансы. Во втором тайме они были очень хороши. Нам не хватило силы», — приводит слова Хави Marca.

Он также заявил, что если команда хочет побеждать, то необходимо менять менталитет. По его словам, «Барселона» играла с чувством собственного достоинства, но этого недостаточно.

«Я не показываю пальцем на игроков. Я несу ответственность. Это моя вина», — добавил Хави.

«Барселона» идет на второй строчке с 22 очками в 9 играх, каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/10/16/634c0fabca4741ff298b4577.html
Хави Эрнандес (Хави)
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 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
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15.10 17:15
Валенсия – Эльче
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15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
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17.10 22:00
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