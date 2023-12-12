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Сегодня, 00:36

«Атлетик» на выезде сыграл вничью с «Гранадой»

Сергей Разин
корреспондент
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«Атлетик» в матче 16-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Гранадой» со счетом 1:1.

Отличились Иньяки Уильямс и Иньиго Руис де Галаррета, забивший в свои ворота.

После этого матча «Атлетик» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Гранада» с 8 очками — на предпоследней строчке.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
11 дек, 23:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:1
Атлетик

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Гранада
0
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Хави — второй худший тренер «Барселоны» по проценту побед за последние 15 лет
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
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Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 1 : 1
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Барселона – Жирона
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Атлетик

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Вильярреал

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