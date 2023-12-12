«Атлетик» на выезде сыграл вничью с «Гранадой»

«Атлетик» в матче 16-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Гранадой» со счетом 1:1.

Отличились Иньяки Уильямс и Иньиго Руис де Галаррета, забивший в свои ворота.

После этого матча «Атлетик» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Гранада» с 8 очками — на предпоследней строчке.