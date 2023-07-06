Пике высказался о финансовой ситуации в «Барселоне»: «Клуб сейчас в режиме выживания»
Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ситуацию в каталонском клубе. Он считает, что команда в надежных руках, а руководство уже справлялось с экономическими проблемами, которые сейчас испытывают сине-гранатовые.
«Они смелые и знают, что делают. Клуб сейчас не в лучшем состоянии, в режиме выживания. Но в то же время в «Барсе» понимают, что им предстоит завоевывать титулы, соревноваться. А экономически они не совсем конкурентоспособны», — цитирует Пике AS.
36-летний Пике объявил о завершении карьеры в минувшем сезоне. За «Барселону» футболист провел 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. Пике является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.
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10
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11
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12
|Севилья
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|0-0
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13
|Сельта
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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20
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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