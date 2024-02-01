Хави: «Нам нужно единство, чтобы бороться за победу в ла лиге и Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Осасуной» (1:0) в матче 20-го тура испанской ла лиги.

«У меня нет сомнений в игроках. Чтобы бороться за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, нам нужно единство. Мы должны становиться лучше. Но интенсивность была хорошей. Фанаты снова проявили себя на десять из десяти. Чтобы хорошо закончить, нам нужно единство. Сейчас все едины, этого мы и хотели», — сказал Хави после игры.

«Барселона» (47 очков) поднялась на третье место в ла лиге. «Осасуна» (26) идет 12-й в турнирной таблице.