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Сегодня, 13:30

Матчи «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании: время начала и где смотреть трансляцию игр 18 января

«Атлетико» сыграет с «Реалом» в матче 1/8 финала Кубка Испании 18 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хави, главный тренер ФК «Барселона».
Фото Global Look Press

18 января, в четверг, состоятся два матча 1/8 финала Кубка Испании. «СЭ» публикует расписание последнего игрового дня стадии 1/8. Время начала — московское.

Расписание Кубка Испании на 18 января:

18 января, четверг

21.30. «Унионистас» — «Барселона»
Онлайн-трансляция

23.00. «Атлетико» — «Реал»
Онлайн-трансляция

Трансляцию игр Кубка короля в прямом эфире бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», также встречи будут доступны на сайте matchtv.ru. Трансляция «Унионистас» — «Барселона» начнется в 21.25 мск, а матч «Атлетико» — «Реал» в эфире будет в 23.25 мск. По платной подписке встречи можно посмотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Окко Спорт.

Кубок Испании: турнирная таблица в актуальном виде и результаты

Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Реал
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Хави может быть уволен по итогам текущей недели
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 0 : 0
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 1 : 4
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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