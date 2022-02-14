Хави: «Барселона» хорошо вела игру с «Эспаньолом», но потеряла два очка»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:2).

«Это была игра на победу. В конце концов кажется, что одно очко — хороший результат, когда отыгрываешься со счета 1:2. Мы хорошо вели игру, у нас было больше шансов. Но мы потеряли два очка. Люк де Йонг — пример для подражания, и я говорю это перед всей командой. Идет изменение модели игры. Этот матч можно было выиграть, но его можно было и проиграть. Мы должны быть более эффективными», — приводит слова Хави Marca.

На гол Педри на второй минуте «попугаи» ответили точными ударами Серхи Дардера и Рауля де Томаса. На 96-й минуте Люк де Йонг сравнял счет.

После этого матча «Барселона» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 28 очками — на 13-й строчке.