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Гол Люка де Йонга на 96-й минуте спас «Барселону» от поражения в каталонском дерби с «Эспаньолом»

Сергей Разин
корреспондент
13 февраля. «Эспаньол» — «Барселона» — 2:2. Люк де Йонг.
Фото Getty Images

«Барселона» в матче 24-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Эспаньолом» со счетом 2:2.

На гол Педри на второй минуте «попугаи» ответили точными ударами Серхи Дардера и Рауля де Томаса. На 96-й минуте Люк де Йонг сравнял счет.

В концовке встречи по красной карточке за драку получили Жерар Пике и Нико Меламед.

После этого матча «Барселона» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 28 очками — на 13-й строчке.

Испания. Лига 1. 24-й тур
13 февр, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
2:2
Барселона
Голы
Педри, 2 (0:1), Дардер, 40 (1:1), Рауль де Томас, 64 (2:1), де Йонг, 90 (2:2)
Эспаньол
Диего Лопес Педроса Кабрера Гомес Алейш Видаль (Калеро, 89 ) Дардер Эррера Баре (Мерида, 70 ) Вилена (Меламед, 61 ) Пуадо Рауль де Томас
Барселона
тер Штеген Жорди Альба (Дембеле, 72) Пике Араухо (Гарсия, 46) Дест Педри (де Йонг, 89) Бускетс де Йонг (Обамеянг, 62) Гави (Гонсалес, 72) Торрес Траоре
Предупреждения
Баре 23, Вилена 60, Пуадо 76, Меламед 90  -  Пике 74, Гарсия 78, Гонсалес 83
Удаления
Меламед 90, Пике 90 (вторая ж.к)
Судьи
Эрнандес-Эрнандес (Испания)
ФК Барселона
ФК Эспаньол
2
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
16
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
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38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 0 : 0
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 0 : 0
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 0 : 3
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 4 : 3
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 2 : 1
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 2 : 4
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 2 : 0
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 2 : 2
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Бетис

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Вильярреал

 6
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Карим Бензема

Реал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Иньиго Мартинес

Атлетик

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Гомес Рауль де Томас

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