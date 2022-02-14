Гол Люка де Йонга на 96-й минуте спас «Барселону» от поражения в каталонском дерби с «Эспаньолом»

«Барселона» в матче 24-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Эспаньолом» со счетом 2:2.

На гол Педри на второй минуте «попугаи» ответили точными ударами Серхи Дардера и Рауля де Томаса. На 96-й минуте Люк де Йонг сравнял счет.

В концовке встречи по красной карточке за драку получили Жерар Пике и Нико Меламед.

После этого матча «Барселона» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 28 очками — на 13-й строчке.