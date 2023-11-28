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Сегодня, 15:18

Хавбек «Барселоны» Гави перенес операцию

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави успешно перенес операцию на крестообразной связке, сообщает каталонский клуб в своих соцсетях.

19-летний футболист получил травму в матче сборной Испании против Грузии (3:1) в отборочном турнире Евро-2024. Он повредил крестообразную связку колена и боковой мениск, на который ему наложили шов.

Как отмечает издание As, восстановление полузащитника займет от 8 до 9 месяцев. Ранее появилась информация о том, что «Барселона» может подписать Ло Чельсо из «Тоттенхэма» в связи с травмой Гави.

В текущем сезоне Гави провел 15 матчей за «Барселону», в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Футбол
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
10
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11-13 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 13 2 4 7 10-20 10
17
 Мальорка 13 1 6 6 12-19 9
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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11.11 16:00
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Альмерия – Р. Сосьедад
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11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
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