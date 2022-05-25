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Сегодня, 21:38

Хаби Алонсо покинет «Реал Сосьедад»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер Хаби Алонсо завершит свою работу в дубле «Реал Сосьедада» по окончании сезона.

Клуб на официальном сайте объявил о расставании с известным в прошлом футболистом после завершения кампании.

Экс-полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» руководил второй командой «Сосьедада» с 2019 года. В текущем сезоне Алонсо и его подопечные не смогли сохранить прописку во втором по силе испанском дивизионе.

Ранее появилась информация, что бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо может получить работу в бельгийском «Брюгге».

ФК Реал Сосьедад
Хаби Алонсо
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 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
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Жюль Кунде

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Уго Гильямон

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