Хаби Алонсо покинет «Реал Сосьедад»
Тренер Хаби Алонсо завершит свою работу в дубле «Реал Сосьедада» по окончании сезона.
Клуб на официальном сайте объявил о расставании с известным в прошлом футболистом после завершения кампании.
Экс-полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» руководил второй командой «Сосьедада» с 2019 года. В текущем сезоне Алонсо и его подопечные не смогли сохранить прописку во втором по силе испанском дивизионе.
Ранее появилась информация, что бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо может получить работу в бельгийском «Брюгге».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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10 тур
11 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|2 : 4
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|2 : 0
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|3 : 1
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
|0 : 1
|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|0 : 0
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Барселона – Вильярреал
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 2
|22.05
|23:00
|
Севилья – Атлетик
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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