Хаби Алонсо покинет «Реал Сосьедад»

Тренер Хаби Алонсо завершит свою работу в дубле «Реал Сосьедада» по окончании сезона.

Клуб на официальном сайте объявил о расставании с известным в прошлом футболистом после завершения кампании.

Экс-полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» руководил второй командой «Сосьедада» с 2019 года. В текущем сезоне Алонсо и его подопечные не смогли сохранить прописку во втором по силе испанском дивизионе.

Ранее появилась информация, что бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо может получить работу в бельгийском «Брюгге».