Глава ла лиги Тебас: «У Аль-Хелаифи в гардеробе слишком много шляп. «ПСЖ» убивает чемпионат Франции»

Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас раскритиковал президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.

Ранее глава ла лиги выражал мнение, что подписание Мбаппе нового контракта с парижским клубом нарушает финансовые правила УЕФА.

«Аль-Хелаифи не может управлять всеми футбольными организациями и еще возглавлять телеканал, который владеет правами на трансляцию чемпионата Испании и Лиги чемпионов. В его гардеробе слишком много шляп, слишком много конфликтов интересом. Этого не может быть в футболе в 2022 году.

«ПСЖ» убивает французскую лигу. Я собираюсь подать жалобу в УЕФА до пятницы. Мы также собираемся подать иск во Франции и в ЕС», — цитирует Тебаса ESPN.

Аль-Хелаифи является членом Исполнительного комитета УЕФА, президентом Ассоциации европейских клубов и председателем телекомпании beINSports.