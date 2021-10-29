Лапорта: «Я всегда говорил, что однажды Хави возглавит «Барселону»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном назначении бывшего полузащитника команды Хави на пост главного тренера.
«Я всегда говорил, что однажды Хави возглавит «Барселону», — приводит слова Лапорты Marca. — Я говорил об этом и ему. Он живет этим и нацелен на это. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Не стану говорить о вариантах, которые мы рассматриваем. Это будет непрофессионально и может навредить переговорам».
Хави является воспитанником каталонского клуба. За основную команду полузащитник играл с 1997-го по 2015 год. В 2015-м испанец перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона и завершил карьеру, став главным тренером команды в 2019 году.
27 октября «Барселона» объявила об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/10/29/617bcc0eca4741626a8b4579.html
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