Лапорта: «Я всегда говорил, что однажды Хави возглавит «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном назначении бывшего полузащитника команды Хави на пост главного тренера.

«Я всегда говорил, что однажды Хави возглавит «Барселону», — приводит слова Лапорты Marca. — Я говорил об этом и ему. Он живет этим и нацелен на это. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Не стану говорить о вариантах, которые мы рассматриваем. Это будет непрофессионально и может навредить переговорам».

Хави является воспитанником каталонского клуба. За основную команду полузащитник играл с 1997-го по 2015 год. В 2015-м испанец перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона и завершил карьеру, став главным тренером команды в 2019 году.

27 октября «Барселона» объявила об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера.