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Сегодня, 12:31

Гризманн заявил, что хочет стать легендой «Атлетико»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о своем будущем в клубе.

«Я мотивирован быть кем-то важным в «Атлетико», быть легендой этого клуба. Я знаю, что должен это заслужить. У меня много целей на этот сезон, и да, я хочу выиграть ла лигу. Я никогда не делал этого, это было бы красиво. Мы должны работать и посмотреть, повезет ли нам выиграть», — приводит слова Гризманна Marca.

32-летний француз вернулся в «Атлетико» в 2021 году. Ранее он играл за мадридцев с 2014 по 2019 годы.

В текущем сезоне Гризманн провел 16 матчей за испанский клуб, забил 12 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
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12
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
13
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
14
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
15
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
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