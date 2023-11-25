«Райо Вальекано» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире
25 ноября «Барселона» в гостях встретится с «Райо Вальекано» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.
Смотреть видеотрансляцию противостояния «Райо Вальекано» — «Барселона» можно будет в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 15.30 мск. В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция ключевых событий встречи «Райо Вальекано» — «Барселона».
Команда тренера Хави занимает третье место в турнирной таблице ла лиги с 30 очками. «Райо Вальекано» располагается на девятой строчке с 18 баллами.
В последний раз команды играли друг с другом 26 апреля 2023 года. Тогда каталонцы проиграли «Райо Вальекано» (1:2) в 31-м туре чемпионата Испании.
Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|13
|11
|1
|1
|31-16
|34
|
2
|Реал
|13
|10
|2
|1
|28-9
|32
|
3
|Барселона
|13
|9
|3
|1
|26-13
|30
|
4
|Атлетико
|12
|9
|1
|2
|29-12
|28
|
5
|Атлетик
|13
|7
|3
|3
|25-17
|24
|
6
|Р. Сосьедад
|13
|6
|4
|3
|23-16
|22
|
7
|Бетис
|13
|5
|6
|2
|17-16
|21
|
8
|Валенсия
|13
|5
|3
|5
|16-18
|18
|
9
|Р. Вальекано
|13
|4
|6
|3
|15-17
|18
|
10
|Лас-Пальмас
|13
|5
|3
|5
|11-12
|18
|
11
|Хетафе
|13
|3
|7
|3
|15-17
|16
|
12
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|14-19
|15
|
13
|Осасуна
|13
|4
|2
|7
|15-21
|14
|
14
|Севилья
|12
|2
|6
|4
|18-17
|12
|
15
|Вильярреал
|13
|3
|3
|7
|18-24
|12
|
16
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|10-17
|10
|
17
|Мальорка
|12
|1
|6
|5
|12-18
|9
|
18
|Сельта
|13
|1
|4
|8
|14-24
|7
|
19
|Гранада
|14
|1
|4
|9
|19-33
|7
|
20
|Альмерия
|13
|0
|3
|10
|15-35
|3
|24.11
|23:00
|
Алавес – Гранада
|3 : 1
|25.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Барселона
|- : -
|25.11
|18:15
|
Валенсия – Сельта
|- : -
|25.11
|20:30
|
Хетафе – Альмерия
|- : -
|25.11
|23:00
|
Атлетико – Мальорка
|- : -
|26.11
|16:00
|
Вильярреал – Осасуна
|- : -
|26.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Севилья
|- : -
|26.11
|20:30
|
Кадис – Реал
|- : -
|26.11
|23:00
|
Бетис – Лас-Пальмас
|- : -
|27.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|11
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|1
|4