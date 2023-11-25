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Ван дер Варт заявил, что Роналду сходил с ума из-за экс-игрока «Алании» Дренте на тренировках «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт высказался о бывшем одноклубнике Ройстоне Дренте.

«Я считаю достойным сожаления, что Ройстон – лучший левый защитник, который когда-либо был у сборной Нидерландов. Если бы он отбросил свое эго и любовь к уличному футболу, он бы до сих пор играл за сборную.

Ему нравилось играть против Криштиану Роналду на тренировках. Для него это был вызов. Он постоянно спрашивал: «Криштиану, кто это?. Роналду сходил с ума из-за него на тренировках. Ройстон был быстрым, проворным и техничным», – приводит слова Ван дер Варта AS.

Дренте объявил о завершении карьеры 17 ноября. В апреле этого года ему исполнилось 36 лет. Голландец выступал за «Реал» с 2007 по 2012 годы.

С 2013 по 2014 год Дренте играл за владикавказскую «Аланию».

Криштиану Роналду
Рафаэл ван дер Варт
Ройстон Дренте
Футбол
ФК Реал
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Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
13
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
14
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
15
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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