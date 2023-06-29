Гризманн уговаривал Тюрама стать игроком «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн пытался уговорить экс-форварда менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама перейти в мадридский клуб.

По данным Diario AS, французский игрок «Атлетико» хотел, чтобы его соотечественник играл вместе с ним, но тот решил перейти в «Интер».

В минувшем сезоне 25-летний Тюрам провел 32 матча во всех турнирах, забив 16 голов и сделав семь результативных передач.