Гризманн уговаривал Тюрама стать игроком «Атлетико»
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн пытался уговорить экс-форварда менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама перейти в мадридский клуб.
По данным Diario AS, французский игрок «Атлетико» хотел, чтобы его соотечественник играл вместе с ним, но тот решил перейти в «Интер».
В минувшем сезоне 25-летний Тюрам провел 32 матча во всех турнирах, забив 16 голов и сделав семь результативных передач.
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16
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17
|Альмерия
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18
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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