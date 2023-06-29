Камавинга продлит контракт с «Реалом» с существенным повышением зарплаты

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга подпишет новое соглашение с мадридским клубом, сообщает Marca. 20-летний хавбек согласился на продление контракта до 2028 года.

По данным источника, по новому договору, футболист будет получать в разы больше, чем сейчас. Отступные в соглашении француза составят миллиард евро.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.