Камавинга продлит контракт с «Реалом» с существенным повышением зарплаты
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга подпишет новое соглашение с мадридским клубом, сообщает Marca. 20-летний хавбек согласился на продление контракта до 2028 года.
По данным источника, по новому договору, футболист будет получать в разы больше, чем сейчас. Отступные в соглашении француза составят миллиард евро.
Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Камавинга провел за «Реал» 59 матчей и отдал 2 результативные передачи.
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17
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18
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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