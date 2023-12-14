Гризманн рассказал, что больше не хочет переходить ни в один европейский клуб

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн хочет, чтобы мадридский клуб стал его последней европейской командой.

«Я хочу, чтобы «Атлетико» был моим последним клубом в Европе. А затем я бы мог насладиться футболом в других местах. У меня есть желание продолжать играть здесь, я нахожусь на том уровне, который нужен команде», — цитирует Гризманна Atletico Universe.

В нынешнем сезоне 32-летний француз провел 15 матчей в ла лиге, забил девять голов и сделал две результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.