Гризманн надеется, что Месси останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассчитывает, что Лионель Месси останется в команде. Ранее появилась информация, что аргентинец хочет уйти, однако в четверг стало известно, что он передумал.

— Мы пытаемся получить известия от него, но это между Лео и клубом, — цитирует M6 Гризманна. — Просто надеемся, что он останется. Мы читаем все, что пишут, но не знаем больше.

В прошлом сезоне «Барселона» не смогла выиграть чемпионат Испании, а в плей-офф Лиги чемпионов проиграла «Баварии» — 2:8.