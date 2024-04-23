В Испании показали, что мяч пересек линию после удара Ямаля в матче «Реал» — «Барселона»
Портал Archivo VAR сгенерировал компьютерную модель момента в матче «Реал» — «Барселона» (3:2) в 32-м туре ла лиги.
На 28-й минуте при счете 1:1 вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.
На видео показано, что мяч после касания Ямаля все же пересек линию ворот.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что потребует переиграть матч, если ошибка судей подтвердится.
«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|32
|25
|6
|1
|70-22
|81
|
2
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64-37
|70
|
3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67-40
|68
|
4
|Атлетико
|32
|19
|4
|9
|59-38
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|13
|12
|7
|46-34
|51
|
7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51-55
|42
|
10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38-44
|40
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|41-45
|37
|
13
|Лас-Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30-39
|37
|
14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28-38
|35
|
15
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
16
|Мальорка
|32
|6
|13
|13
|26-38
|31
|
17
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37-47
|31
|
18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22-45
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31-64
|14
|26.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|27.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Жирона
|- : -
|27.04
|17:15
|
Альмерия – Хетафе
|- : -
|27.04
|19:30
|
Алавес – Сельта
|- : -
|27.04
|22:00
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|28.04
|15:00
|
Кадис – Мальорка
|- : -
|28.04
|17:15
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|28.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|28.04
|22:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|29.04
|22:00
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|18
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3