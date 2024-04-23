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Сегодня, 16:38

В Испании показали, что мяч пересек линию после удара Ямаля в матче «Реал» — «Барселона»

Руслан Минаев
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Ламин Ямаль и Сесар Сото Градо.
Фото Global Look Press

Портал Archivo VAR сгенерировал компьютерную модель момента в матче «Реал» — «Барселона» (3:2) в 32-м туре ла лиги.

На 28-й минуте при счете 1:1 вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

На видео показано, что мяч после касания Ямаля все же пересек линию ворот.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что потребует переиграть матч, если ошибка судей подтвердится.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 32 25 6 1 70-22 81
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
13
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
14
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 32 6 13 13 26-38 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
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38 тур
26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 - : -
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 - : -
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 - : -
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 - : -
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 - : -
29.04 22:00
Барселона – Валенсия
 - : -
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 18
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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