Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Севильей»

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Реал». Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0.

Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.

«Реал» набрал 11 очков и сравнялся с лидером турнирной таблицы — «Атлетиком», — однако уступает баскам по дополнительным показателям.

«Севилья» опустилась на четвертое место с 10 баллами.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Севилья» — «Реал» — 0:1 (0:0)

Гол: Бензема, 64.

"Севилья": Вацлик, Хесус Навас, Диегу Карлос, Каррису (Нолито, 81), Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Эрнандес, 69), Окампос, де Йонг, Ф.Васкес (Оливер Торрес, 52).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди, Бэйл, Каземиру, Кроос, Хамес Родригес (Вальверде, 76), Азар (Л.Васкес, 90), Бензема.

Предупреждения: Карвахаль, 20. Банега, 26. Хоан Хордан, 53. Серхио Рамос, 62.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

22 сентября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

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