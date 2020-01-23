Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес ответил на вопрос об интересе «Барселоны» к нападающему «летучих мышей» Родриго Морено.

— Родриго — сильный футболист, то, что его хотят топ-клубы вроде «Барселоны» — нормально, это хорошо, — приводит Mundo Deportivo слова Селадеса. — Посмотрим, что в итоге произойдет. Когда появится реальная информация, буду готов прокомментировать ее без проблем.

28-летний Родриго Морено в текущем сезоне провел 22 матча за «Валенсию», на счету испанца четыре забитых мяча и десять голевых передач.