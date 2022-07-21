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21 июля, 22:48

Анчелотти использует Азара на новой позиции. Бельгиец будет играть ложную девятку

Анчелотти использует Эдена Азара на новой позиции в сезоне-2022/23
Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти во время предсезонных матчей использует полузащитника Эдена Азара на новой позиции.

По словам испанского журналиста Антона Меана, 31-летний бельгиец играет в центре нападения на позиции ложной девятки.

Одна из основных идей Анчелотти заключается в том, чтобы снизить нагрузку на форварда Карима Бензема и использовать универсальность Азара, ввиду высокой конкуренции на флангах нападения мадридского клуба.

В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Эден Азар
ФК Реал
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