Анчелотти использует Азара на новой позиции. Бельгиец будет играть ложную девятку

Анчелотти использует Эдена Азара на новой позиции в сезоне-2022/23

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти во время предсезонных матчей использует полузащитника Эдена Азара на новой позиции.

По словам испанского журналиста Антона Меана, 31-летний бельгиец играет в центре нападения на позиции ложной девятки.

Одна из основных идей Анчелотти заключается в том, чтобы снизить нагрузку на форварда Карима Бензема и использовать универсальность Азара, ввиду высокой конкуренции на флангах нападения мадридского клуба.

В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.