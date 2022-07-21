Анчелотти использует Азара на новой позиции. Бельгиец будет играть ложную девятку
Анчелотти использует Эдена Азара на новой позиции в сезоне-2022/23
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти во время предсезонных матчей использует полузащитника Эдена Азара на новой позиции.
По словам испанского журналиста Антона Меана, 31-летний бельгиец играет в центре нападения на позиции ложной девятки.
Одна из основных идей Анчелотти заключается в том, чтобы снизить нагрузку на форварда Карима Бензема и использовать универсальность Азара, ввиду высокой конкуренции на флангах нападения мадридского клуба.
В прошедшем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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13
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|0
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|0
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14
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|0
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|0
|0
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|0
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15
|Хетафе
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
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Сельта – Эспаньол
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|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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|
Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
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Бетис – Эльче
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