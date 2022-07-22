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Сегодня, 02:05

Лапорта сообщил, что Кунде перейдет в «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.

«Кунде? Нет, он перейдет в «Челси», — приводит Relevo слова Лапорты.

Ранее стало известно, что «Челси» предложил 55 миллионов евро за 23-летнего игрока сборной Франции.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.

Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
ФК Челси
Жоан Лапорта
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