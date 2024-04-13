Анчелотти: «Чем выше ваш уровень, тем труднее брать на себя обязательства»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти остался доволен игрой команды в матче 31-го тура ла лиги с «Мальоркой» (1:0).

«Я очень доволен, потому что во втором тайме мы играли на высоком уровне. Мы знаем, в каком положении находимся и что от нас требуется в каждой игре. Мы действуем достаточно надежно, хотя и не всегда играли хорошо. У нас отличный уровень, но чем он выше, тем труднее брать на себя обязательства. Думаю, это то, к чему мы пришли», — приводит Marca cлова Анчелотти.

Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги с 78 очками. Команда продлила победную серию в чемпионате до четырех матчей. В следующем туре «Реал» дома сыграет против «Барселоны». Встреча пройдет 21 апреля.