Гол Тчуамени принес «Реалу» победу над «Мальоркой»

«Реал» на выезде одержал победу над «Мальоркой» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 1:0.

На 48-й минуте забитым мячом отметился полузащитник гостей Орельен Тчуамени.

Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги с 78 очками. Команда продлила победную серию в чемпионате до четырех матчей. В следующем туре «Реал» дома сыграет против «Барселоны». Встреча пройдет 21 апреля.

«Мальорка» с 31 баллом располагается на 15-й позиции. 22-го числа красно-черные отправятся в гости к «Севилье».