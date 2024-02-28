Стало известно, когда «Барселона» определится с кандидатурой нового главного тренера

Руководство «Барселоны» продолжает вести поиски специалиста, который заменит Хави на посту главного тренера клуба по окончании сезона-2023/24.

Согласно информации Diario Sport, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта и спортивный директор Деку рассчитывают определиться с новым наставником уже к апрелю.

На данный момент в шорт-лист команды входят итальянец Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющий «Брайтон», а также три немецких тренера — Ханс-Дитер Флик, Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн.

После 26 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 57 очков. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы на выезде сыграли вничью с «Наполи» (1:1).