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Главный тренер «Хетафе» покинул команду

14:18
Болельщики «Хетафе». Фото Twitter
Болельщики «Хетафе». Фото Twitter
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Главный тренер «Хетафе» Пепе Бардолас покинул клуб. Президент «Хетафе» Анхель Торрес поблагодарил 57-летнего специалиста за проделанную работу, сообщает Twitter испанской команды.

Ранее появилась информация, что что Бордалас возглавит «Валенсию». Стороны уже согласовали детали сделки, контракт будет рассчитан на два года.

Бордалас возглавлял «Хетафе» с 2016 года. Прошлый сезонклуб завершил на 15-м месте в таблице примеры, «Валенсия» заняла 13-ю позицию.

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