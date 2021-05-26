«Барселона» интересуется защитником АЗ Вейндалом
12:26
«Барселона» интересуется защитником АЗ Овеном Вейндалом, сообщает AS.
По информации источника, каталонцы видят в 21-летнем голландце замену Жорди Альбе и могут купить футболиста летом.
В сезоне-2020/21 Вейндал провел 43 матча, на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/05/25/primera/1621906526_118552.html
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю