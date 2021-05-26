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«Барселона» интересуется защитником АЗ Вейндалом

12:26
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«Барселона» интересуется защитником АЗ Овеном Вейндалом, сообщает AS.

По информации источника, каталонцы видят в 21-летнем голландце замену Жорди Альбе и могут купить футболиста летом.

В сезоне-2020/21 Вейндал провел 43 матча, на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/05/25/primera/1621906526_118552.html

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