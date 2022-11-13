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Хави заинтересован в подписании Гимарайнша из «Ньюкасла»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в подписании полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнша, сообщает El Nacional.

По данным источника, все будет зависеть от выступления хавбека в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

В этом сезоне 24-летний Гимарайнш провел за «сорок» 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его контракт с «Ньюкаслом» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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