Хави заинтересован в подписании Гимарайнша из «Ньюкасла»

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в подписании полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнша, сообщает El Nacional.

По данным источника, все будет зависеть от выступления хавбека в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

В этом сезоне 24-летний Гимарайнш провел за «сорок» 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его контракт с «Ньюкаслом» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.